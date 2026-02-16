Petrecca resta a RaiSport nonostante il disastro delle Olimpiadi? Non intende dimettersi

Paolo Petrecca resta a capo di Rai Sport dopo le critiche per la telecronaca delle Olimpiadi invernali. La sua decisione arriva nonostante le polemiche e il disastro evidente durante la trasmissione, che hanno acceso il dibattito tra i dipendenti. Fonti interne rivelano che l’attuale direttore non pensa di lasciare il posto, anche se potrebbe essere spostato in un’altra funzione all’interno della Rai. Un esempio concreto è la proposta di un ricollocamento che, però, non cambierebbe la sua posizione di comando.

Secondo quanto sarebbe emerso da alcune indiscrezioni interne alla redazione di Rai Sport, l'attuale direttore non ha nessuna intenzione di lasciare il suo ruolo nell'azienda ma potrebbe arrivare un ricollocamento Nonostante le forti critiche scaturite dalla telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, Paolo Petrecca sembrerebbe deciso a rimanere al timone di Rai Sport e non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi dal suo ruolo, come riferiscono fonti interne della Rai. La figura del direttore continua a essere al centro di un acceso dibattito interno alla Rai. In redazione, la decisione di Petrecca di assumersi personalmente la conduzione dell'apertura olimpica, definita da molti una delle telecronache più imbarazzanti degli ultimi anni, ha suscitato la forte reazione da parte dei giornalisti, che hanno espresso la loro protesta ritirando le firme dai servizi .

Petrecca rimane alla guida di Rai Sport, nonostante le polemiche legate allo scandalo olimpico.

Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, si trova al centro di polemiche dopo le gaffe fatte durante la telecronaca dell’apertura delle Olimpiadi 2026.

