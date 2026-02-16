Petardo contro Audero durante Cremonese Inter! Daspo di 4 anni per il 19enne

Un tifoso di 19 anni ha lanciato un petardo verso Audero durante la partita tra Cremonese e Inter, causando l’interruzione del match. La polizia ha identificato il giovane, che rischia ora un divieto di accesso agli stadi per quattro anni. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ha suscitato grande sdegno tra i presenti.

Inter News 24 Petardo contro Audero nel corso di Cremonese Inter, arriva la sanzione per il tifoso che ha commesso il grave gesto. Il calcio italiano torna a riflettere sul tema della sicurezza negli stadi dopo i gravi fatti avvenuti durante la sfida di campionato tra Cremonese e Inter. Quella che doveva essere una domenica di sport si è trasformata in un episodio di cronaca che ha visto come sfortunato protagonista l’estremo difensore nerazzurro, portando a un immediato e severo provvedimento da parte delle autorità competenti. L’episodio: nel mirino Emil Audero. Durante il match, un petardo è stato lanciato dal settore occupato dai sostenitori ospiti, esplodendo a breve distanza da Emil Audero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Petardo contro Audero durante Cremonese Inter! Daspo di 4 anni per il 19enne Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà Il 19enne tifoso interista ha causato la sospensione di Cremonese-Inter il 1° febbraio, quando ha lanciato un petardo vicino al portiere Emil Audero. Petardo contro Audero, Daspo di quattro anni a un tifoso dell’Inter Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese, colpendo il portiere Emil Audero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà; Petardo in Cremonese-Inter, va ai domiciliari l'ultras di 19 anni; Petardo contro Audero, ultrà dell'Inter ai domiciliari: i botti acquistati a Napoli; Petardo contro il portiere Audero, confermato l’arresto per l’ultrà dell’Inter: va ai domiciliari. Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al tifoso 19enneUn Daspo della durata di 4 anni è stato emesso nei confronti dell'ultras interista di 19 anni che lo scorso 1° febbraio, durante il secondo. tuttomercatoweb.com Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultràIl provvedimento della Questura di Cremona dopo il lancio della bomba carta esplosa vicino al portiere grigiorosso. Altri 20 Daspo per gli scontri prima di Cremonese-Napoli ... msn.com Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al tifoso 19enne x.com Cos'hanno in comunque Juventus-Lazio, Inter-Cremonese, Milan-Pisa e Parma-Atalanta Tutte e quattro le partite hanno avuto un episodio come il gol di Koopmeiners e indovinate quanti non sono stati assegnati Uno solo. Anzi guardando bene, a differe - facebook.com facebook