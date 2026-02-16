Petardo contro Audero arriva il Daspo per il tifoso | ecco la durata
Un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo durante la partita a Cremona lo scorso 1° febbraio, causando il momentaneo stordimento di Emil Audero. La questura ha deciso di applicare un Daspo, una misura che impedirà al sostenitore di accedere agli stadi per un certo periodo. La durata del divieto ancora non è stata resa nota ufficialmente.
Petardo contro Audero. È arrivata la decisione ufficiale sul caso avvenuto lo scorso 1° febbraio a Cremona, quando un tifoso nerazzurro lanciò un petardo in campo durante la partita, provocando il momentaneo stordimento del portiere Emil Audero. La vicenda si è conclusa con l’emissione del provvedimento da parte delle autorità competenti. La Questura di Cremona ha infatti formalizzato il Daspo nei confronti del responsabile, già identificato e arrestato in differita dalla Digos dopo che, in sede di udienza, aveva ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l’accaduto. Petardo contro Audero: provvedimenti e durata delle sanzioni.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Petardo contro Audero, Daspo di quattro anni a un tifoso dell’Inter
Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo in campo durante la partita contro la Cremonese, colpendo il portiere Emil Audero.
Lanciò un petardo contro Audero: 4 anni di Daspo al tifoso interista
Un tifoso dell’Inter di Cremona ha ricevuto un Daspo di quattro anni dopo aver lanciato un petardo contro il portiere Audero durante la partita dello scorso 1° febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter, Daspo di 4 anni al 19enne ultrà; Petardo contro Audero, ultrà dell'Inter ai domiciliari: i botti acquistati a Napoli; Petardo contro Audero, Daspo di quattro anni a un tifoso dell’Inter; Petardo in Cremonese-Inter, va ai domiciliari l'ultras di 19 anni.
Petardo contro Audero, Daspo di 4 anni a un 19enne: stretta del Viminale dopo Cremonese-InterLa Polizia di Stato ha comunicato l’emissione di un Daspo di 4 anni nei confronti di un tifoso dell’Inter, 19 anni, attualmente agli arresti domiciliari. gonfialarete.com
Petardo colpisce Audero, identificato tifoso: ha perso tre dita ed è stato picchiato, sarà arrestatoIl petardo lanciato dal settore ospiti dell'Inter e ha colpito Emil Audero durante la sfida con la Cremonese lascia strascichi che potrebbero avere conseguenze serie per il club nerazzurro. Secondo ... adnkronos.com
Daspo di 4 anni al tifoso 19enne dell’Inter per il petardo contro Audero - facebook.com facebook
Petardo ad #Audero: Daspo di 4 anni al tifoso dell’ #Inter x.com