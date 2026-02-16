Petardo contro Audero arriva il Daspo per il tifoso | ecco la durata

Un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo durante la partita a Cremona lo scorso 1° febbraio, causando il momentaneo stordimento di Emil Audero. La questura ha deciso di applicare un Daspo, una misura che impedirà al sostenitore di accedere agli stadi per un certo periodo. La durata del divieto ancora non è stata resa nota ufficialmente.

Petardo contro Audero. È arrivata la decisione ufficiale sul caso avvenuto lo scorso 1° febbraio a Cremona, quando un tifoso nerazzurro lanciò un petardo in campo durante la partita, provocando il momentaneo stordimento del portiere Emil Audero. La vicenda si è conclusa con l'emissione del provvedimento da parte delle autorità competenti. La Questura di Cremona ha infatti formalizzato il Daspo nei confronti del responsabile, già identificato e arrestato in differita dalla Digos dopo che, in sede di udienza, aveva ammesso le proprie responsabilità scusandosi per l'accaduto.

Un tifoso dell’Inter di Cremona ha ricevuto un Daspo di quattro anni dopo aver lanciato un petardo contro il portiere Audero durante la partita dello scorso 1° febbraio.

