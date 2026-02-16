Pescare Show si chiude con il 40% dei visitatori in più rispetto al 2025

Pescare Show ha chiuso i battenti a Rimini con un aumento del 40% dei visitatori rispetto all’edizione dello scorso anno, attirando più appassionati grazie a nuove attività e esposizioni. La crescita deriva dall’interesse crescente per la pesca sportiva e dall’organizzazione di eventi più coinvolgenti, che hanno spinto molte persone a partecipare. La manifestazione si è confermata come la più grande in Europa nel settore, con un’affluenza internazionale aumentata del 70%.

Pescare Show: Rimini consolida il primato europeo con un balzo di visitatori. La seconda edizione di Pescare Show, fiera internazionale dedicata alla pesca sportiva conclusasi a Rimini il 15 febbraio 2026, ha registrato un incremento del 40% dei visitatori rispetto al 2025 e un aumento del 70% delle presenze internazionali. L'evento, ospitato nel quartiere fieristico, conferma la Riviera romagnola come hub centrale per il settore a livello europeo, attirando aziende, professionisti e appassionati da tutto il continente. Un'edizione in crescita: numeri e prospettive. La crescita di Pescare Show è evidente nei numeri: oltre 160 brand presenti, con un incremento del 60% rispetto all'anno precedente, su una superficie espositiva ampliata da 3 a 6 padiglioni.