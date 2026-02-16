Perquisizioni al reparto di Malattie Infettive interpellanza di Fondamenta-Avs | La cura non si criminalizza

Il 11 e 12 febbraio, la polizia ha effettuato delle perquisizioni nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, dopo che alcuni medici avevano sollevato dubbi sulla possibilità di trasferire alcuni migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La questione ha portato all’interpellanza di Fondamenta-Avs, che si oppone a qualsiasi forma di criminalizzazione delle cure mediche. Nei giorni successivi, si sono diffusi anche alcuni testimoni che hanno descritto tensioni tra il personale sanitario e le forze dell’ordine durante le operazioni.

"Abbiamo depositato un’interpellanza rivolta al sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, in qualità di Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, per chiedere chiarezza sulle indagini" "L'11 e 12 febbraio, da quanto si è appreso, ci sarebbe stata una perquisizione nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna in seguito alla valutazione di alcuni medici sulla idoneità o meno di trasferire alcune persone migranti nei Cpr. I medici indagati sarebbero stati oggetto di perquisizioni personali e degli ambienti di lavoro con sequestro dei telefonini personali, della documentazione clinica e delle postazioni di lavoro, con possibili effetti sulla ordinaria attività di assistenza e cura".🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In un reparto di Malattie Infettive di Busto Arsizio, il gesto di Alberto Meda ha fatto il giro della città.

Sono state donate cinque smart-tv e piantine grasse al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Galatina, nell’ambito di un progetto di umanizzazione promosso dalla Virtus Basket Galatina.

