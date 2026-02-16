Perinaldo il padre di Iannuzzi | Figlio innocente Manuela Aiello chiarisca il suo ruolo nella morte di Beatrice

Il padre di Emanuel Iannuzzi ha incontrato i giornalisti a Perinaldo, in Liguria, per chiedere chiarezza sulla morte di Beatrice. La sua presenza è arrivata dopo che si sono diffuse voci sulla possibile implicazione di Manuela Aiello nel decesso della bambina. Con tono deciso, ha affermato che suo figlio è innocente e ha esortato Manuela a dichiarare il suo ruolo nella vicenda. Un dettaglio importante è che la villetta dove si svolgono le indagini si trova a pochi chilometri dalla casa della famiglia.