Perinaldo il padre di Iannuzzi | Figlio innocente Manuela Aiello chiarisca il suo ruolo nella morte di Beatrice
Il padre di Emanuel Iannuzzi ha incontrato i giornalisti a Perinaldo, in Liguria, per chiedere chiarezza sulla morte di Beatrice. La sua presenza è arrivata dopo che si sono diffuse voci sulla possibile implicazione di Manuela Aiello nel decesso della bambina. Con tono deciso, ha affermato che suo figlio è innocente e ha esortato Manuela a dichiarare il suo ruolo nella vicenda. Un dettaglio importante è che la villetta dove si svolgono le indagini si trova a pochi chilometri dalla casa della famiglia.
Perinaldo, il padre di Iannuzzi chiede verità: “Manuela si assuma le sue responsabilità”. Il padre di Emanuel Iannuzzi si è presentato questo pomeriggio nei pressi della villetta di Perinaldo, in Liguria, dove sono in corso accertamenti sulla morte della piccola Beatrice. L’uomo ha espresso la sua fiducia nell’innocenza del figlio, indagato per un possibile ruolo nella tragedia, e ha chiesto alla madre della bambina, Manuela Aiello, di assumersi le proprie responsabilità. La vicenda, già complessa, si arricchisce di un nuovo elemento emotivo e investigativo. Un arrivo inatteso e una richiesta diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu
L’autopsia sulla piccola Beatrice, deceduta a Perinaldo, ha rivelato dettagli importanti sulla causa della morte, alimentando i sospetti sulle modalità del decesso.
Il padre di Iannuzzi davanti alla villetta: Emanuel è innocente. Manuela si assuma proprie responsabilitàChiamato dalle forze dell’ordine mentre i Ris di Parma lavoravano sul posto, l’uomo si sfoga davanti alle telecamere: Mio figlio non c’entra nulla, ci metterei la mano sul fuoco ... riviera24.it
Perinaldo, i carabinieri del Ris nella casa dove è morta BeatriceL’abitazione è in uso a Emanuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni morta per diversi traumi. In corso l’autopsia ... ilsecoloxix.it
Nulla di quanto raccontato da Manuela Aiello saraebbe vero, secondo gli inquirenti di Imperia. Cosa non torna dall'orario della morte alle ferite sul corpo - facebook.com facebook
La procura di Imperia ha indagato anche il compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di avere ucciso la figlia di 2 anni, Beatrice. La conferma arriva dalla procura di Imperia. L'uomo sarebbe accusato di omicidio preterintenzionale, lo stess x.com