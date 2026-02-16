Pericolo di frana a Pettogallico due famiglie sgomberate dopo un sopralluogo

Il forte maltempo causato dal passaggio del ciclone Harry, seguito dall'influenza di Ulrike, ha portato a un rischio di frana a Pettogallico. Per precauzione, due famiglie sono state fatte uscire dalle proprie case dopo un sopralluogo dei tecnici, che hanno riscontrato segni di instabilità nel terreno. La pioggia incessante ha aggravato la situazione, rendendo difficile intervenire tempestivamente.

Lo smottamento, presumibilmente causato dalle recenti piogge, fa sapere la polizia locale, avrebbe potuto compromettere la stabilità delle due unità immobiliari Le due famiglie evacuate hanno trovato alloggio presso familiari e in una struttura ricettiva temporaneamente messa a disposizione dal Comune. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maltempo, il ciclone Ulrike divide in due Reggio Calabria e provincia: allerta arancione sulla fascia tirrenica e gialla sulla ionica .🔗 Leggi su Reggiotoday.it Sgomberate due famiglie per la frana nella zona collinare di Silvi Paese In seguito alla frana di domenica 25 gennaio, il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, ha disposto lo sgombero di due famiglie nella zona collinare. Maltempo, frana in atto a Monte di Procida; 15 famiglie sgomberate ad Arzano Una frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pericolo di frana a Pettogallico, due famiglie sgomberate dopo un sopralluogo; Migliaia di persone vivono in zone a rischio frana: la mappa del pericolo in Friuli; Le Marche in bilico tra alluvioni e frane: dall’Ardizio al Misa, una regione esposta al dissesto; Non solo Niscemi: i paesi seduti su una frana. Frana a Camogli, la residente: Noi inascoltati, dal 2018 segnalavamo il rischioLunga serie di mail nel corso degli anni per chiedere la messa in sicurezza. Anche una relazione tecnica segnalava il pericolo frana ... primocanale.it Maltempo a Reggio Calabria: famiglie sgomberate per rischio franaNella serata di oggi, a seguito di verifica da parte dei Vigili del fuoco, in località Pettogallico, periferia nord di Reggio Calabria, la protezione civile comunale in collaborazione con la polizia l ... strettoweb.com Chiusa la principale arteria di collegamento tra Napoli e Pozzuoli per pericolo di frana - facebook.com facebook #Frana a #Niscemi, il #WWF: “territorio sempre più fragile e popolazione in pericolo” x.com