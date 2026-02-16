Perfetti per un trucco pratico e veloce i blush Lip & Cheek uniscono colore stick fondenti e versatilità in un unico gesto Passepartout
L'azienda ha lanciato i nuovi blush Lip & Cheek, perché vogliono semplificare la routine di trucco. Questi prodotti combinano colore e stick fondente, permettendo di ottenere un risultato naturale in pochi gesti. Con un solo prodotto, è possibile valorizzare viso e labbra senza dover portare con sé molte confezioni.
F initi i tempi delle trousse make up con mille e più prodotti. Oggi, può bastarne uno per un trucco veloce e passepartout. I nuovi blush sono detti "lip&cheek", proprio perché sono pensati per colorare zigomi, labbra e, in alcuni casi, anche gli occhi. Complici texture fondenti e versatili, multiuso. Charlize Theron (quasi) senza trucco a 50 anni: il segreto della sua pelle perfetta X Leggi anche › Profondo rosso. Il make up bordeaux è la tendenza più glamour, ora Blush lip&cheek, un solo prodotto per guance e labbra. I blush segnano una nuova direzione: non colorano più solo zigomi e guance, ma anche labbra e occhi.
Trucco veloce per orecchini d’oro e argento sempre perfetti e igienizzati: era così semplice
Se vuoi mantenere i tuoi orecchini d’oro e argento sempre puliti e igienizzati, non serve complicarsi la vita.
Pantone ha scelto per il 2026 il colore Cloud Dancer, un bianco arioso ed essenziale che esprime eleganza e versatilità anche sulle unghie.
Per il 2026, Pantone ha selezionato il tonalità Cloud Dancer, un bianco luminoso e semplice che trasmette eleganza e adattabilità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
