Flora Tabanelli rischiava di perdere la finale di Big Air a causa di un ritardo, ma alla fine la gara si è svolta regolarmente. La competizione, originariamente prevista più tardi, è stata spostata alle 20, lasciando senza una favorita chi era in testa alle scommesse. Un cambiamento che ha sorpreso atleti e tifosi, già pronti a seguire la sfida.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30. L’inizio della finale del Big Air femminile è stata anticipata alle ore 20.45, sono fasi un po’ concitate. — AGGIORNAMENTO ORE 20.15. Ottime notizie. La bufera di neve è terminata e gli addetti ai lavori si sono messi all’opera per pulire la struttura. Ci sono le condizioni per gareggiare. Appuntamento alle ore 21.00. Saranno assenti le svizzere Gremaud (fresca Campionessa del Mondo nello slopestyle e bronzo di Pechino 2022 nel Big Air) e Andraska per infortunio. — La finale del Big Air femminile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano 2026, sarebbe dovuta incominciare alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo: sventato il rischio cancellazione! Il nuovo orario: assente una favorita

Flora Tabanelli rischia di non partecipare alla finale di Big Air femminile perché l’evento è in ritardo, e le condizioni meteo sono peggiorate nel pomeriggio.

Flora Tabanelli ha conquistato il passaggio alla finale di Big Air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver superato le qualificazioni con una performance convincente.

