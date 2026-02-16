Perché Alisson Santos è stato così decisivo

Alisson Santos si è reso protagonista decisivo perché il suo stile di gioco si adatta perfettamente al modulo adottato dal Napoli, che si sta diffondendo in tutta la Serie A. La sua familiarità con questa strategia nasce da anni di esperienza in questo sistema, rendendolo un elemento chiave nelle partite più recenti. In particolare, la sua capacità di leggere le azioni e intervenire rapidamente ha fatto la differenza in numerosi incontri.

«È il nostro modo di giocare e, vedo, anche del Napoli, soprattutto in questa stagione. È un modulo che si è molto diffuso e che noi conosciamo bene, perché lo pratico da tanti anni». Con queste parole Gian Piero Gasperini ha risposto a un giornalista che, nelle interviste post-partita di Napoli-Roma, gli chiedeva dell’importanza dei giocatori tra le linee nella partita che si era appena conclusa. Chissà, forse c’era un pizzico di vanità nel constatare come certe sue intuizioni, ormai, sono diventate egemoni. In questo momento in Italia non esiste allenatore più influente di Gian Piero Gasperini, e Napoli-Roma ne è stata l’ennesima dimostrazione: due squadre scese in campo con la stessa disposizione e che lungo i 90’ hanno mantenuto pressoché lo stesso atteggiamento. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Alisson Santos ha fatto la differenza nel match tra Napoli e Roma, segnando un gol e servendo un assist.

Il Napoli torna a cambiare volto sul mercato di gennaio, con scelte che ricordano quelle dell’anno passato.

