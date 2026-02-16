Per San Valentino eleganza stile e tanta passione

Da quotidiano.net 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuna Lie ha scelto il colore rosso per celebrare San Valentino, attirando l’attenzione su una sua nuova creazione. La passione si manifesta nei dettagli vivaci e nelle linee eleganti che caratterizzano il suo design. La sera di San Valentino si tinge di romanticismo, e l’artista ha deciso di esprimere questa atmosfera attraverso un tocco di colore intenso.

Rosso di sera.. Il rosso è senza dubbio il colore dell'amore, e Nuna Lie ha colto in pieno il suggerimento con la sua creazione. Abito lungo in jersey lurex rosso con scollo tondo, schiena scoperta con design drappeggiato e arricciato, catenella decorativa in metallo dorato con pendente a cuore, spacco laterale e silhouette aderente. Un vestito di classe, elegante per una serata da ricordare per sempre. Comodità e stile. Il reggiseno per tutti i giorni targato CK. Le coppe in schiuma elasticizzata a 4 direzioni leggermente foderate e la morbida microfibra si combinano per sostenere la tua forma naturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

per san valentino eleganza stile e tanta passione
© Quotidiano.net - Per San Valentino eleganza, stile e tanta passione

L'origine della bellezza, l'ossessione dell'eleganza nello stile irraggiungibile di Valentino

L’origine della bellezza e dell’eleganza si intrecciano nello stile unico di Valentino.

A San Valentino la passione prende il largo

Al Museo della Marineria di Cesenatico, questa mattina alle 11, si apre la mostra intitolata

1981, VALENTINO: LA DIFFERENZA TRA ELEGANZA E STILE

Video 1981, VALENTINO: LA DIFFERENZA TRA ELEGANZA E STILE
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Valentino in Love al B&B Lilà: una notte romantica tra eleganza e dettagli d’amore; event - Dolomiti Superski; Vini per San Valentino: idee per bere bene (in coppia, ma non solo); Quali sono i locali più romantici per San Valentino 2026, dal fine dining alla pizzeria d’autore.

per san valentino eleganzaL’eleganza per San Valentino: guida al look perfetto per una cena esclusivaLa serata di San Valentino rappresenta una delle occasioni più attese per celebrare il romanticismo, specialmente quando la cornice è quella di un ... veraclasse.it

per san valentino eleganzaSan Valentino, come vestirsi il 14 febbraio? I look romantici e chic per lui e per leiLa festa degli innamorati diventa l'occasione per riflettere sul linguaggio silenzioso dell’abbigliamento, capace di esprimere intenzioni, atmosfera e misura. Gli outfit per uomo e per donna si muovon ... corriere.it