Per passare sul ponte di Trebbia pagavano solo i forestieri e i cavalieri il doppio
Il Comune di Piacenza ha registrato nei documenti antichi che, in passato, solo gli stranieri dovevano pagare per attraversare il ponte di Trebbia, mentre i cavalieri pagavano il doppio. La differenza di tariffe si applicava anche ai residenti locali, che potevano attraversare gratuitamente. Un particolare dettaglio svela come questa tassa fosse una delle poche fonti di entrate per mantenere il ponte in buone condizioni.
La gestione affidata al Monastero di Quartazzola e i vantaggi per il Comune di Piacenza: il documento del 12 dicembre 1267 C'è tutta una interessante serie di documenti nel Registrum Magnum del Comune di Piacenza, circa le riscossioni per il passaggio del ponte sul fiume Trebbia. In quello datato 12 dicembre 1267, la faccenda viene discussa veramente in pompa magna, dinanzi al "Consilio generali comunis Placentie" nella "domo nova comunis". Presenti addirittura tutti i "consulibus paraticorum et societatum populi Placentie", cioè i rappresentanti delle corporazioni delle varie Arti artigiane e della nobiltà.
