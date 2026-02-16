Per l’addio a Duccio Sargentini nessun funerale La sindaca Barsotti all’obitorio dai genitori

Duccio Sargentini è morto e i genitori hanno deciso di non organizzare un funerale pubblico. La sindaca Barsotti si è recata all’obitorio per parlare con la famiglia e condividere il momento di addio. La famiglia preferisce mantenere la cerimonia riservata, limitando la presenza a pochi stretti parenti, prima di procedere con la cremazione.

Nessun funerale, ma solo una cerimonia privata per dare l'ultimo saluto alla loro creatura e procedere poi con la cremazione. È questa la volontà espressa dai genitori di Duccio Sargentini non solo ai tanti amici del 26enne morto tragicamente venerdì notte finendo con l'auto in un canale pieno d'acqua, ma anche alla sindaca Simona Barsotti. La prima cittadina, che sabato insieme al vicesindaco Adolfo Del Soldato e all'assessore alla protezione civile Fabio Zinzio si era recata in via Poggio delle Viti, luogo dell'incidente, nel primo pomeriggio di ieri è andata all'obitorio per portare ai familiari di Duccio le condoglianze dell'intera comunità di Massarosa oltre che dell'amministrazione comunale.