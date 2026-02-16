Per 25 anni al centro il tema Romagna | l’omaggio del vicesindaco Bongiorno a Stefano Servadei

Il vicesindaco Bongiorno ha ricordato Stefano Servadei, morto dieci anni fa, sottolineando come per un quarto di secolo abbia lavorato per la Romagna. Bongiorno ha ricordato il suo contributo nel migliorare le politiche sociali e il suo ruolo attivo nelle battaglie locali. Per l’occasione, è stato allestito un monumento nel centro storico di Forlì, dove molti cittadini hanno partecipato alla cerimonia.

A dieci anni dalla scomparsa dell'onorevole Stefano Servadei, Forlì ne ricorda l'impegno politico e umano. Era il febbraio del 2016 quando l'ex parlamentare romagnolo si spense: il 3 febbraio, per i funerali celebrati nella chiesa della Casa di Riposo Zangheri, si radunò una folla numerosa, tanto che molte persone non riuscirono a entrare. Un segno tangibile dell'affetto e della stima conquistati in decenni di attività pubblica. Per lungo tempo punto di riferimento del panorama politico romagnolo, Servadei ricoprì incarichi di rilievo anche a livello nazionale. All'inizio degli anni Settanta fu sottosegretario al ministero dell'Industria, commercio e artigianato e, successivamente, al Commercio estero. STEFANO SERVADEI, 10 ANNI FA LA SCOMPARSA: IL RICORDO - A ricordarlo è il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, che intreccia il ricordo pubblico con un episodio personale