Pellegatti | Calvelli ha già un bel rapporto con Allegri Furlani? Non so se rimarrà

Carlo Pellegatti ha spiegato che Calvelli ha già instaurato un buon rapporto con Allegri, probabilmente grazie alle collaborazioni passate. Ha anche aggiunto che Furlani potrebbe lasciare il club, ma ancora non ha certezze sulla sua permanenza. Pellegatti ha sottolineato come queste dinamiche influenzino il futuro del Milan, soprattutto in vista delle prossime mosse di mercato.

"Ieri avviamo più volte sottolineato la presenza di Gerry Cardinale, non si sa se sarà a San Siro, si pensa di no, rimarrà anche oggi a Milano per impegni istituzionali secondo me legati molto al prossimo suo obiettivo. RedBird è tesa a costruire questa nuova NBA europea, ci sono delle buone possibilità che il Milan entri in questo grande progetto e quindi oggi a Milano, probabilmente insieme a Massimo Calvelli, che è il suo uomo di fiducia e che diventerà certamente in futuro l'uomo forte del Milan, vedo nel futuro un organigramma con Massimo Calvelli uomo forte della società, diretta emanazione di Gerry Cardinale, bisognerà capire la posizione di Ibrahimovic.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato l’ingresso di Manulife Comvets come nuovo investitore del Milan, sottolineando come le decisioni della dirigenza possano influenzare la stabilità del club.

Nel suo ultimo video, il giornalista Carlo Pellegatti ha svelato le parole del CEO del Milan, Giorgio Furlani, riguardo alle strategie di mercato di gennaio.

