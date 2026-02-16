Maria Gualmini ha dichiarato che, al momento, nessuno dei suoi colleghi del Partito Democratico ha deciso di lasciare il gruppo a breve. La senatrice ha specificato di aver parlato con la nuova segretaria, Elly Schlein, e che eventuali decisioni di uscita dipenderanno dalle scelte personali dei singoli. Durante una riunione alla Camera, ha aggiunto che non ci sono segnali di disaccordo imminente tra i membri.

Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Non mi risultano fuoruscite a breve dei colleghi, andrebbe chiesto a loro". Lo ha detto l'eurodeputata Elisabetta Gualmini, che ha annunciato l'addio al Pd per aderire ad Azione. "In Direzione la mozione di maggioranza è stata votata da un grandissimo consenso e la minoranza riformista si è un po' ridotta, nel Pd ci sono persone di cui ho grandissima stima", ha spiegato Gualmini. "Anche la scelta di Bonaccini penso sia stata dettata dal fatto che lui è presidente del partito, la comprendo, è una scelta di tipo unitario. Poi andiamo su questioni personali, su questioni dirimenti come quella dell'Europa, lì bisogna recuperare coerenza", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Gualmini, 'non mi risultano fuoriuscite a breve di colleghi, con Schlein ho parlato'

Maria Gualmini ha affermato che il Partito Democratico è cambiato radicalmente a causa della leadership di Elly Schlein, che si è presa tutto il partito.

L’europarlamentare Gualmini lascia il Pd e si trasferisce in Azione.

