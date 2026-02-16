Pau Gasol sull' espansione NBA in Europa | Un' opportunità significativa per crescere

Pau Gasol ha espresso la sua opinione sull’espansione della NBA in Europa, considerandola un passo importante per lo sviluppo del basket nel continente. La sua presenza nel dibattito nasce dall’esperienza accumulata in anni di successi in Europa e negli Stati Uniti. Gasol ha sottolineato che questa iniziativa può portare più visibilità e opportunità ai giovani giocatori europei, aprendo nuove strade per il loro talento. Aggiunge che il progetto NBA Europe potrebbe favorire un confronto più diretto tra i campionati locali e la massima lega americana, creando un ponte tra i due mondi.

Una figura di spicco del basket spagnolo entra a far parte del dibattito sul futuro del basket continentale attraverso il progetto NBA Europe, offrendo una lettura chiara e orientata alla crescita sostenibile del movimento. Le sue parole indicano un approccio orientato alla collaborazione con istituzioni e realtà locali per guidare lo sviluppo del basket in Europa. al momento non è definito un ruolo preciso. Gasol sta lavorando insieme all'NBA e alla FIBA, mantenendo una costante interlocuzione con le squadre per delineare l'evoluzione possibile del basket europeo. L'obiettivo è capire quale posizione potrebbe ricoprire, sia a livello di campionato sia all'interno di una franchigia.