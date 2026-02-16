Milano, 16 febbraio 2026 – «Ogni tanto bisogna pur tornare a casa» ammette Patty Pravo riannodando i fili di quella che nel tempo è diventata la più provocatoria, clamorosa, fortunata frequentazione della sua monumentale carriera: il palcoscenico di Sanremo. Ha iniziato nel ’70, quando il Festival abitava ancora al Casinò, abbinata al Little Tony de La spada nel cuore, accumulando altre nove edizioni con buona pace della (pigramente) signora che si porta dietro. Questa è l’undicesima. L’importante è non demordere perché «il Festival è l’unica cosa divertente che ci rimane». Parola di Divina. Nicoletta, perché ha scelto di tornare all’Ariston con Opera, brano di Giovanni Caccamo che intitola pure il nuovo album in uscita il 6 marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patty Pravo, ‘Opera’ è l’anticipazione di un album grandi firme: da Morgan a Bianconi

Patty Pravo ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni di musica annunciando il nuovo album intitolato Opera.

Patty Pravo torna sul palcoscenico con il suo atteso “Opera Tour”, un viaggio musicale attraverso le sue più iconiche interpretazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.