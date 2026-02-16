Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orario libero coppie tv programma streaming

Il programma libero delle coppie di pattinaggio artistico si svolge oggi all’Unipol Forum di Assago, portando in pista le coppie che cercano di conquistare una posizione importante in vista della conclusione dei giochi. La competizione, che si svolge nel tardo pomeriggio, vede protagonisti alcuni dei migliori atleti del mondo, pronti a mettere in mostra le loro evoluzioni sul ghiaccio. La trasmissione sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento in modo semplice e immediato.

Oggi, lunedì 16 febbraio, andrà in scena all’Unipol Forum di Assago il programma libero delle coppie, terzultimo segmento delle competizioni di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sarà una gara nervosa, tesa, probabilmente pregna di sorprese, considerata la classifica cortissima generata dopo lo short. Sara Conti e Niccolò Macii al momento si trovano infatti al momento addirittura all’ottavo posto, ma con una distanza risicata rispetto al podio, distante poco più di tre punti. Gli unici a fare davvero il vuoto sono stati infatti i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, avanti con 80. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario libero coppie, tv, programma, streaming Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario corto coppie, tv, programma, streaming Oggi, domenica 15 febbraio, l’Unipol Forum di Assago ospita lo short program di pattinaggio artistico, un evento importante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che coinvolge anche i nostri Sara Conti e Niccolò Macii. Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario libero maschile, tv, programma, streaming Siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi per quanto riguarda le prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, domenica 15 febbraio; Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in gara; Team event di pattinaggio artistico, Italia 3ª dopo la prima giornata, in corsa per la finale; Pattinaggio di figura oggi 8 febbraio: gara a squadre, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Quando il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario corto coppie, programma domenica 15 febbraioLa tensione sarà di nuovo palpabile tra poche ore all'Unipol Forum di Assago. Oggi, domenica 15 febbraio, si svolgerà infatti lo short program dedicato ... oasport.it LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte, appuntamento a domani sera per il ... oasport.it MERAVIGLIOSI Il pattinaggio di figura ci regala un’altra serata spettacolare! Questa volta tocca al programma corto delle coppie di artistico e… Sia Conti-Macii sia Ghilardi-Ambrosini si qualificano al libero di domani! Non vediamo l’ora di ammirarli di n facebook Ieri sera, mentre vedevo qualche minuto di pattinaggio artistico, pensavo a quante poche cose potrò ammettere a me stessa di aver saputo fare e di aver fatto. Poi è arrivato questo, che fa parte di quel poco. E lo condivido contenta, almeno per oggi. x.com