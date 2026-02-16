Pattinaggio artistico Conti e Macii lontani dal podio | troppi errori ma c’è speranza
Conti e Macii non sono riusciti a salire sul podio nel pattinaggio artistico di questa sera, perché hanno commesso troppi errori durante le loro esibizioni. La gara si è svolta a Milano, davanti a un pubblico numeroso che ha assistito a diverse performance sorprendenti. Nonostante le difficoltà, i due atleti continueranno a lavorare duro per migliorare.
Non mancano le sorprese nel pattinaggio artistico, anche questa sera: Conti e Macii sbagliano troppo e chiudono lontano dal podio Lottare fino alla fine. È questa una delle regole di queste Olimpiadi invernali a Milano Cortina in cui, praticamente in tutti gli sport, sono pochi i punti o i centesimi di secondi che separano chi resta fuori dal podio da chi va a medaglia. Per questo, stasera non si può essere soddisfatti dalla prova di Sara Conti e Niccolò Macii che nel Corto hanno totalizzato un punteggio di 71.73. Inizialmente, significava quattro punti lontani dalla vetta podio e sesta posizione, ma con diverse coppie ancora da vedere.🔗 Leggi su Sportface.it
Conti e Macii hanno commesso un errore durante la gara di pattinaggio artistico a Cortina, causando una battuta d’arresto nella loro corsa verso il podio.
Giovanni Conti e Luca Macii sono scesi in pista per la gara di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, inizia il loro percorso verso le medaglie olimpiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
