Pattinaggio artistico Conti e Macii lontani dal podio | troppi errori ma c’è speranza

Non mancano le sorprese nel pattinaggio artistico, anche questa sera: Conti e Macii sbagliano troppo e chiudono lontano dal podio Lottare fino alla fine. È questa una delle regole di queste Olimpiadi invernali a Milano Cortina in cui, praticamente in tutti gli sport, sono pochi i punti o i centesimi di secondi che separano chi resta fuori dal podio da chi va a medaglia. Per questo, stasera non si può essere soddisfatti dalla prova di Sara Conti e Niccolò Macii che nel Corto hanno totalizzato un punteggio di 71.73. Inizialmente, significava quattro punti lontani dalla vetta podio e sesta posizione, ma con diverse coppie ancora da vedere.🔗 Leggi su Sportface.it

