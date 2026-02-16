Pasta al dente o molto cotta? Tutta la verità su come è meglio mangiarla
Giovanni Rossi ha scoperto che preferisce la pasta molto cotta, dopo averla assaggiata in diverse parti d’Italia e aver notato le differenze di consistenza. La sua passione per la cucina lo ha portato a sperimentare varie tecniche di cottura, arrivando a preferire quella più morbida rispetto a quella al dente. Questo dettaglio concreto dimostra come le abitudini culinarie possano variare anche tra gli appassionati più esperti.
C'è chi la preferisce molto cotta quasi scotta e chi invece la ritiene più gustosa se cucinata al dente: non esiste una regola sui gusti del nostro palato ma è importante sapere come è preferibile mangiarla La pasta fa parte del nostro patrimonio culturale e forse 'genetico', nessuno riesce a rinunciarci. Protagonista assoluto della nostra cucina, è l'alimento tra i più amati e consumati e simbolo della dieta mediterranea, grazie alla sua capacità di fornire al corpo quei carboidrati complessi necessari per mantenersi attivi.Ma se ormai è risaputo dai più che la pasta può essere consumata anche a cena, sono ancora molti i dubbi riguardo al grado di cottura.
Multe ‘al dente’ per il mancato prezzo al chilo della pasta, il Comune: “È la Legge: impossibile annullarle”
A Bergamo, multe sono state applicate per il mancato esposizione del prezzo al chilo della pasta, in conformità alla normativa vigente.
Spalletti e la verità su David escluso dalle cene Juve: “Mette il formaggio su pasta e vongole”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
