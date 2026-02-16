Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, molte partite si giocano in Italia e all’estero, perché i campionati sono nel vivo. Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset trasmettono in diretta le gare di Serie A, Champions League, Europa League e altri tornei principali. Questa sera, i tifosi potranno seguire le sfide più attese, come quella tra Napoli e Juventus, visibile su Sky Sport. Domani, invece, si svolgono molte partite di Serie B e campionati stranieri, con incontri che promettono emozioni.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Infortunati Roma: sospiro di sollievo per Gasperini. L’esito degli esami di Wesley e Dybala, le loro condizioni e cosa filtra sul rientro Inter Juve finisce nel mirino del Codacons: «La partita va rigiocata!». Il duro comunicato dopo quanto successo a San Siro Lega Serie A Fantacalcio: comprato il 51%, affare monstre da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo business Fenucci non ha dubbi: «VAR? All’estero lo usano meno, dobbiamo pensare a come far tornare l’arbitro protagonista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

