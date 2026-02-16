Parrucchiere stiratore badante | sono 128 le offerte di lavoro in provincia di Bergamo

Da bergamonews.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 febbraio, nei centri per l’impiego di Bergamo ci sono 128 posti di lavoro aperti, tra cui figure come parrucchiere, stiratore e badante. Molti di questi ruoli cercano personale con esperienza concreta, e alcune aziende offrono contratti a tempo indeterminato. La domanda più alta riguarda le professioni legate alla cura della persona e ai servizi domestici.

All’inizio di una nuova settimana, lunedì 16 febbraio, sono 128 le offerte di lavoro disponibili nei centri per l’impiego della Provincia di Bergamo. Sulla piattaforma dedicata, a cui è possibile accedere cliccando qui, si può effettuare la ricerca rapida di tutti gli annunci, utilizzando i filtri in base alle proprie preferenze, scoprendo tutti i dettagli dell’offerta e, in caso, presentare direttamente la propria candidatura. Qui invece un elenco sintetico delle posizioni aperte.  BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Saldatore, magazziniere, operaio: sono 124 le offerte di lavoro in provincia di Bergamo

Questa mattina, i centri per l’impiego di Bergamo segnalano 124 posti di lavoro disponibili.

Dal cameriere all’operaio: le 123 offerte di lavoro a Bergamo e provincia

Sono disponibili 123 offerte di lavoro nei centri per l’impiego di Bergamo e provincia, aggiornate al 12 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Parrucchiere, stiratore, badante: sono 128 le offerte di lavoro in provincia di BergamoLa piattaforma con il database aggiornato con tutte le posizioni aperte della Provincia è attiva per l’invio diretto di candidature ... bergamonews.it