Parco Pallavicini | una Montagna incantata

Il Parco Pallavicini ha aperto i cancelli ieri, attirando numerosi visitatori grazie alle sue sculture nascoste e ai giochi d’acqua, frutto di un restauro recente. La passeggiata si svolge su un sentiero stretto che si arrampica lungo la collina, offrendo scorci sorprendenti su Roma e sui suoi monumenti. I visitatori si ritrovano immersi in un ambiente che combina natura e arte, con statue di marmo e aiuole fiorite lungo il percorso. È un luogo che invita a scoprire ogni angolo senza tornare indietro, creando un’esperienza unica e coinvolgente.

Visitiamo un giardino. Ma è molto di più. Un percorso ricco di sorprese inaspettate. Un sentiero inciso in una montagna da percorrere senza mai tornare indietro. La sensazione di perdersi ma poi, con fiducia, anche di ritrovarsi. Un po' diversi. Cancelli, porte socchiuse, cani rabbiosi, ombre e luci, archi che si trasformano, grotte che dall'oscurità del profondo ci portano allo splendore del cielo, Tritoni che placano le nostre tempeste e divinità che ci accolgono nel loro giardino. E tanto tanto altro. Non è fantastico che tutto questo venga narrato attraverso un percorso immerso nella natura? Che tutto questo sia nato da menti geniali dell'800? Che l'invito sia a non tornare mai indietro e ad amare il nostro presente con fiducia nel cambiamento?Raggiungibile anche da persone in carrozzina ma solo in parte fruibile.