Papa Leone XIV a Ostia | Qui la violenza esiste e ferisce non rassegnatevi alla cultura del sopruso

Papa Leone XIV si trova a Ostia e denuncia che la violenza è un problema reale nella zona, colpendo soprattutto i giovani e gli adolescenti. La sua visita ha attirato molte persone, che ascoltano con attenzione le sue parole contro la cultura del sopruso. Durante l’incontro, il Papa ha invitato a non accettare passivamente questa realtà, facendo riferimento a recenti episodi di aggressioni nei quartieri vicini.

OSTIA – Papa Leone XIV ha denunciato con parole forti la presenza della violenza anche a Ostia, sottolineando come essa "esista e ferisca", colpendo in particolare giovani e adolescenti, talvolta alimentata dall'uso di sostanze. Nel corso dell'omelia pronunciata durante la messa nella parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, il Pontefice ha richiamato anche "l'azione delle organizzazioni malavitose, che sfruttano le persone coinvolgendole in attività criminali e perseguendo interessi iniqui con metodi illegali e immorali". Papa Leone XIV ha quindi sferzato la comunità parrocchiale, invitando a non cedere alla rassegnazione di fronte ai fenomeni di violenza e ingiustizia presenti sul territorio.