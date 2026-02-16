Papa Leone | Salute in pericolo per guerre Udienza con i Prefetti italiani
Papa Leone ha sottolineato che le guerre mettono a rischio la salute di molte persone, poiché distruggono servizi essenziali e ostacolano l’accesso alle cure. Durante l’udienza con i Prefetti italiani, ha evidenziato come i conflitti armati drenino risorse fondamentali, lasciando interi territori senza assistenza medica. Un esempio concreto riguarda le aree colpite dai recenti scontri, dove i ospedali sono stati danneggiati e le scorte di medicine sono quasi esaurite.
La salute di molte persone è in pericolo a causa delle guerre che assorbono risorse e investimenti. Così Papa Leone che ha ricevuto in Vaticano la Pontificia Accademia per la Vita. Oggi udienza anche ai Prefetti italiani. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone: salute in pericolo per le guerre, il più assurdo attentato contro la vita
Papa Leone ha dichiarato che la sua salute è in pericolo a causa delle continue guerre nel mondo.
Papa Leone XIV all’ultima udienza del 2025: “Tanti gli eventi dolorosi, come la guerre e la morte di Francesco”
Papa Leone XIV ha concluso l’ultima udienza del 2025 riflettendo sugli eventi dolorosi che hanno segnato l’anno, tra cui la guerra e la perdita di Francesco.
Papa Leone: “Salute in pericolo per guerre”. Udienza con i Prefetti italiani
Argomenti discussi: Il Papa: chi soffre trovi la pace vera nella carità di Dio, applicata nella vita; Colpire gli ospedali in guerra è il più assurdo attentato contro la vita; Giornata Mondiale del Malato: Il prendersi cura sia responsabilità condivisa; Papa Leone XIV: 'Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia'.
VATICAN NEWS * PAPA LEONE XIV, «LA SALUTE È IN PERICOLO PER LE GUERRE, IL PIÙ ASSURDO ATTENTATO CONTRO LA VITA»Il Papa: la salute in pericolo per le guerre, il più assurdo attentato contro la vita. Nell’udienza alla Pontificia Accademia per la Vita, Leone XIV ricorda ... agenziagiornalisticaopinione.it
Papa Leone XIV invita a non trascurare sanità e sicurezzaApprezzo molto l’argomento che avete scelto per il vostro incontro di quest’anno: Healthcare for All. Sustainability and Equity. Esso è di grande importanza, sia per l’attualità, sia dal punto di vis ... korazym.org
Leggo. . Udienza privata da Papa Leone XIV per Mariano, il dodicenne di Maida, nel Catanzarese, che pesa quasi 200 chili a causa di una malattia sconosciuta e per il quale si è mossa la macchina della solidarietà grazie anche al racconto della trasmissione - facebook.com facebook
Rincontrare Papa Leone XIV è sempre una grande emozione. In questo tempo così complesso, la sua guida è fondamentale per far vincere il bene. x.com