Papa Leone | Salute in pericolo per guerre Udienza con i Prefetti italiani

Papa Leone ha sottolineato che le guerre mettono a rischio la salute di molte persone, poiché distruggono servizi essenziali e ostacolano l’accesso alle cure. Durante l’udienza con i Prefetti italiani, ha evidenziato come i conflitti armati drenino risorse fondamentali, lasciando interi territori senza assistenza medica. Un esempio concreto riguarda le aree colpite dai recenti scontri, dove i ospedali sono stati danneggiati e le scorte di medicine sono quasi esaurite.

La salute di molte persone è in pericolo a causa delle guerre che assorbono risorse e investimenti. Così Papa Leone che ha ricevuto in Vaticano la Pontificia Accademia per la Vita. Oggi udienza anche ai Prefetti italiani. Servizio di Paolo Fucili

Papa Leone ha dichiarato che la sua salute è in pericolo a causa delle continue guerre nel mondo.

Papa Leone XIV ha concluso l’ultima udienza del 2025 riflettendo sugli eventi dolorosi che hanno segnato l’anno, tra cui la guerra e la perdita di Francesco.

