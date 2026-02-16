Paolo Rossi ha commentato le recenti polemiche tra Inter e Juventus, spiegando che ogni tifoseria tende a difendere i propri dirigenti e a criticare quelli delle squadre avversarie. Rossi ha osservato che questa tendenza si vede spesso durante le partite e nelle discussioni online, dove i supporter difendono a spada tratta le scelte delle proprie squadre. Un esempio concreto è la discussione nata dopo l’ultima partita, quando i tifosi dell’Inter hanno accusato la Juve di favori arbitrali, mentre quelli bianconeri hanno sostenuto di essere vittime di ingiustizie.

Paolo Rossi: «Polemiche Inter Juve? Ogni tifoseria pensa che i propri dirigenti siano santi e gli altri mafiosi». L’analisi del giornalista. Durante la trasmissione Primo Tempo, il giornalista Paolo Rossi ha offerto una riflessione profonda e amara sul clima tossico che ha travolto il calcio italiano dopo il Derby d’Italia. Secondo Rossi, il proliferare di dossier e liste di torti arbitrali non è un’esclusiva bianconera, ma il sintomo di un malessere collettivo che affligge ogni tifoseria, trasformando lo sport in una sterile contabilità di episodi. Rossi ha evidenziato come la percezione del complotto sia ormai universale: « Gli elenchi degli episodi ci sono da parte di tutti perché quello che noi pensiamo sulla Juve lo pensano in gran parte quasi tutte le altre tifoserie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi: «Polemiche Inter Juve? Ogni tifoseria pensa che i propri dirigenti siano santi e gli altri mafiosi» – VIDEO

L'Inter ha vinto 3-2 contro la Juventus, e questa partita ha sollevato molte polemiche sul ruolo dell’arbitro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.