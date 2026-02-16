Panchine 2025-2026 | tutte le novità e i cambi in Serie A

La Lega Basket Serie A ha annunciato le novità per la stagione 2025-2026, dopo aver visto numerosi allenatori lasciare il proprio incarico. La decisione deriva dai risultati deludenti di alcune squadre, che hanno spinto i club a intervenire rapidamente per cambiare rotta. In molti casi, i cambi sono stati annunciati a poche settimane dall’inizio del campionato, creando un’onda di incertezza tra tifosi e giocatori. Tra le motivazioni principali ci sono state le difficoltà di alcune squadre a trovare continuità e le aspettative tradite sul campo.

La stagione 2025-2026 della Lega Basket Serie A ha registrato un profondo riassetto tecnico: diversi club hanno operato cambi in panchina, con esoneri e una dimissione a incidere sull'assetto competitivo. L'analisi sintetica del mercato allenatori rivela le decisioni più significative e i nomi chiave coinvolti. Le modifiche hanno coinvolto diverse dinamiche competitive, con squadre che hanno affidato la guida tecnica a coach provenienti da percorsi differenti e con la presenza di figure interim in alcune situazioni. A pochi giorni dall'avvio della Final Eight di Coppa Italia a Torino, si celebra un traguardo significativo nel. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Panchine 2025-2026: tutte le novità e i cambi in Serie A DIRETTA | Serie A, le ultime sulle panchine in bilico – Tutte le news del 2 dicembre LIVE Serie A, pronta al cambiamento? il nuovo FVS introduce le chiamate a disposizione delle panchine! Le ultime novità GASPERINI SHOCK: La VERITÀ su Roma-Nizza che CAMBIA TUTTO Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie B, ufficiale un altro cambio in panchina; Bis di annunci per il Pontedera: Braglia in panchina, in mezzo al campo torna Kabashi; Gruppo Sella, positivi i risultati 2025. Crescita significativa e costante in tutti gli ambiti di attività, aumentano volumi intermediati e presenza sul mercato; Dimarco ribalta il Pisa, la sassata di Malinovskyi e tutti gli altri gol Serie A Enilive. Serie C 2025/2026, tutte le panchine: Mandorlini torna al RavennaUno schema con tutte le panchine della stagione. Ecco la situazione aggiornata al 13 febbraio 2026: AlbinoLeffe: Giovanni LOPEZ (confermato) Alcione Milano: Giovanni CUSATIS ... tuttoc.com Serie C 2025/2026, tutte le panchine: esonerati Banchieri e MarchionniUno schema con tutte le panchine della stagione. Ecco la situazione aggiornata al 13 febbraio 2026: AlbinoLeffe: Giovanni LOPEZ (confermato) Alcione Milano: Giovanni CUSATIS ... tuttoc.com ROVIGO – È stata inaugurata venerdì 13 febbraio, in via Laurenti, la panchina tricolore dedicata alla memoria di Umberto Barbierato e di tutte le vittime delle foibe. L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale “Panchine del Ricordo”, promosso dall’Associazi - facebook.com facebook