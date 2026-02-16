Pallavolo maschile | Palermo vince ancora ma l’infortunio di Fiore preoccupa la corsa alla salvezza
Palermo ha conquistato due vittorie di fila nel campionato di pallavolo maschile, ma l’infortunio di Fiore mette in allarme il team nella lotta per evitare la retrocessione. Durante l’ultimo match, il giocatore si è infortunato al ginocchio dopo un contrasto in campo, generando preoccupazione tra allenatori e tifosi. La squadra, comunque, continua a credere nella salvezza e cerca di mantenere alta la concentrazione.
Palermo Volley, Bis di Successi e l’Ombra dell’Infortunio: La Rossopomodoro Rincorre la Salvezza. Palermo ha sorriso per due volte consecutive. La Rossopomodoro Volo Palermo ha ottenuto una seconda vittoria di fila nel campionato di pallavolo maschile, superando la Gupe Battiati con un netto 3-0 (25-18, 25-22, 25-13). Un risultato che rilancia le ambizioni di salvezza della squadra palermitana e conferma un’inattesa ripresa nel girone di ritorno. Dominio in Campo e un Passaggio di Testimone. La partita, disputata tra le mura amiche, ha visto i padroni di casa prendere il controllo fin dalle prime battute.🔗 Leggi su Ameve.eu
