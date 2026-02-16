Pallanuoto Serie B | Padova batte Modena 9-7 e vola in testa al girone d’andata Maccà protagonista con 4 gol

Il match tra Padova e Modena ha visto il successo dei padroni di casa, che hanno vinto 9-7 grazie a una prestazione decisiva di Maccà, autore di quattro reti. La partita si è svolta ieri pomeriggio nella piscina di Padova, attirando un pubblico numeroso che ha sostenuto i padroni di casa fin dal primo minuto. Con questa vittoria, il Padova si prende la testa della classifica del girone d’andata, rafforzando la propria posizione in campionato.

Plebiscito in Trionfo: Padova Conquista Modena e Guida il Girone d'Andata della Serie B di Pallanuoto. Il CS Plebiscito Padova ha chiuso in testa il girone d'andata della Serie B maschile di pallanuoto, superando il Penta Modena con un punteggio di 9-7 in una partita combattuta domenica 15 febbraio 2026. La vittoria proietta la squadra patavina in co-leadership con l'Osimo Pirates WP, in attesa delle sfide del girone di ritorno. Una Partita Sofferta, una Vittoria Importante. La trasferta di Modena si è rivelata impegnativa per il Plebiscito Padova, che ha dovuto affrontare un avversario determinato a difendere il proprio campo.