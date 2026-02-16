Palladino | La Champions ci carica il Borussia Dortmund è forte ma vogliamo complicargli la vita
Palladino dice che la partita contro il Borussia Dortmund può mettere alla prova la squadra. La sfida di Champions League si avvicina e l’Atalanta si sente pronta a dare battaglia. Il tecnico spera che l’entusiasmo della competizione aiuti i suoi a sorprendere gli avversari. La squadra bergamasca si prepara con determinazione, consapevole della forza del club tedesco e decisa a rendere difficile la vita ai rivali.
La vigilia della sfida di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund introduce una notte europea carica di aspettative. La squadra nerazzurra, guidata da Raffaele Palladino, arriva pronta a dare battaglia contro un avversario di livello, in uno scenario che promette ritmo e intensità fin dalle battute iniziali. La situazione genera fiducia: i tifosi rappresentano una forza motivante e l’ambiente dello stadio si preannuncia caldo e coinvolgente. La partecipazione al torneo maggiore europeo offre stimoli significativi, anche se il calendario recente ha richiesto miracoli di recupero per rimettere in piedi la squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Palladino ha dichiarato che la presenza dell’Atalanta in Champions League rende la squadra più motivata, soprattutto in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.
L'Atalanta punta alla qualificazione tra le prime otto della Champions League, un obiettivo ambizioso ma possibile.
