Palladino ha detto di sentire un’energia forte da giorni, perché il suo team affronta il Borussia Dortmund in Champions League. L’allenatore nerazzurro spiega che bisogna trovare un equilibrio tra la determinazione e la calma, per affrontare al meglio la partita. Sa che i tedeschi sono una squadra potente, ma non si arrende e vuole provare a superare il turno.

Vigilia di andata del playoff di Champions per l'Atalanta, che si prepara ad affrontare in trasferta il Borussia Dortmund con l'obiettivo di dare continuità alle tre vittorie di fila ottenute tra campionato e Coppa Italia. Una vigilia che scalda l'ambiente bergamasco e anche l'allenatore Raffaele Palladino, che ha presentato così la sfida: "Ho l'adrenalina da giorni. È bello allenare per affrontare queste partite, c'è tanto entusiasmo. Il nostro obiettivo è andare avanti, sarà importante scendere in campo con il giusto equilibrio tra carica e leggerezza". in aggiornamento 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palladino: "Ho l'adrenalina da giorni. Col Dortmund servirà equilibrio tra carica e leggerezza"

L’Atalanta cerca una svolta fondamentale nella corsa alla zona Champions, iniziando dall’anticipo delle 20.

