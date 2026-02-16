PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026 | IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE

Il Festival di Sanremo si svolge dal 22 al 28 febbraio 2026, creando grande attesa tra gli spettatori italiani. La Rai trasmette la kermesse musicale in prima serata, con cinque puntate che coprono l’evento. Nel frattempo, le reti commerciali come Canale 5 e Italia 1 propongono film e programmi di intrattenimento, mentre le Olimpiadi invernali occupano gran parte del daytime. La programmazione delle altre emittenti, come La7 e Tv8, si concentra su talk show e film, offrendo un mix di contenuti diversificati. La settimana si presenta ricca di eventi, con molte trasmissioni in diretta

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 febbraio 2026. Rai1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1°Tv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Canale 5 D: Io sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io sono Farah 1ªTv M: Il Gladiatore G: Come un Gatto in Tangenziale V: Io Sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: Era Ora L: Dirty Dancing: Balli Proibiti M: The Americas M: The Americas G: The Americas V: The Americas S: FBI International R + FBI: Most Wanted R Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: Kingsman: Il Cerchio d'Oro G: The Kingsman: Le Origini V: S: il daytime di domenica sarà occupato dalle Olimpiadi Invernali Dal 2302, ore 06:00 – Un Ciclone in Convento Dal 2602, ore 19:40 – 9-1-1 1ªTv Il 2702, ore 11:00-12:00 – Sci Alpino nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l'ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E' Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Out of Time L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare R G: Piazzapulita V: L'Assassinio del Banchiere di Dio S: Il Primo Cavaliere La7 Cinema D: La Festa prima delle Feste 1ªTv L: Takers M: Nel Centro del Mirino M: I Magnifici Sette G: Il Verdetto V: S: Il Presidio: Scena di un Crimine Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Way Dawn: Rapina alla Banca di Spagna M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Bastille Day: Il Colpo del Secolo M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Il Delitto di Avetrana Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica