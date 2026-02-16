Palermo uomo aggredisce la moglie e i carabinieri | ha puntato contro di loro una pistola a salve

Un uomo di 42 anni ha aggredito la moglie e i carabinieri a Palermo, puntando contro di loro una pistola a salve, perché era arrabbiato per un litigio familiare. Quando i militari sono intervenuti, l’uomo ha minacciato le forze dell’ordine e la donna, sferrando anche alcuni colpi. Lo stesso giorno, è stato arrestato e portato in caserma. La pistola, risultata a salve, è stata sequestrata.

A Palermo un uomo di 42 anni avrebbe aggredito la moglie e gli agenti in seguito ad un'intercettazione delle forze dell'ordine. I carabinieri della Stazione di Misilmeri, insieme ai militari della Sezione Radiomobile, hanno arrestato il sospettato. Da quanto emerge, il soggetto è indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni relative alla sorveglianza. Secondo le ultime ricostruzioni, il quarantenne, dopo aver avuto un violento scontro con la moglie, è stato intercettato dagli agenti mentre stava rientrando nella propria casa.