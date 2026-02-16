Palermo fa rotta sulla Macedonia annunciato il volo diretto per Skopje | biglietti a partire da 30 euro

Wizz Air ha annunciato oggi un volo diretto da Palermo a Skopje, dopo aver deciso di aprire questa rotta a causa della crescente richiesta di collegamenti tra le due città. La compagnia aerea offre biglietti a partire da 30 euro, con tre voli a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La collaborazione con Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino, ha reso possibile questo nuovo servizio. La rotta mira a facilitare i viaggi tra Sicilia e Macedonia, rispondendo alle esigenze di turisti e persone in viaggio d’affari.

Ecco il collegamento per passare dalla Vucciria al Vecchio Bazar: la compagnia Wizz Air e Gesap lanciano "l'appuntamento" trisettimanale per una capitale tutta da scoprire, ridisegnando i confini del viaggio low cost Skopje si propone come una delle capitali più intriganti e inaspettate del panorama europeo, un mosaico urbano dove il fascino ottomano convive con l'imponenza dell'architettura brutalista e neoclassica. Con l'apertura di questo nuovo asse, Wizz Air offre la chiave d'accesso diretta al cuore pulsante dei Balcani: una città in perenne trasformazione, celebre per la sua vivacità culturale e le sue scenografie monumentali.🔗 Leggi su Palermotoday.it Wizz Air, nuovo volo diretto Torino-Palermo: tutti i giorni, da maggio 2026 La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato un nuovo volo diretto tra Torino e Palermo, che partirà il 4 maggio 2026. Volo Venezia-Skopje, pilota cerca invano di atterrare, poi dirotta il volo in Kosovo: panico a bordo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Sicilia al bivio sulla raccolta differenziata: tra Comuni ricicloni e il caso Palermo; La terra contesa al centro del mondo, il palermitano in gommone contro il mare: Vi racconto la mia Groenlandia; Wizz Air: nuovo volo dal Marco Polo diretto a Palermo; Morte Zichichi. Il cordoglio del sindaco Lagalla. Forlì-Palermo anche in inverno, confermata la storica rotta: Ryanair scommette sul RidolfiForlì, 19 settembre 2025 – È confermata anche per l’inverno la rotta Forlì-Palermo, operata da Ryanair. Una buona notizia per il Ridolfi che manterrà anche nei prossimi mesi una delle sue destinazioni ... ilrestodelcarlino.it Norwegian apre la nuova rotta estiva Palermo-OsloNorwegian, la compagnia aerea norvegese, annuncia l'apertura della nuova rotta diretta Palermo-Oslo per la stagione estiva 2026. Il volo è da oggi in vendita e rappresenta il primo tassello di un ... ansa.it Venezia si avvicina a Palermo Wizz Air inaugura la nuova rotta per Palermo. 10 frequenze settimanali, a partire da agosto, che portano così a 27 i voli disponibili ogni settimana per raggiungere il capoluogo della Sicilia dal Marco Polo. Palermo ti aspett - facebook.com facebook