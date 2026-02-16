Un'esplosione ha distrutto una motocicletta davanti a una stazione di polizia nel nord-ovest del Pakistan, causando la morte di due persone, tra cui un bambino di sette anni. La bomba, piazzata sul veicolo, è esplosa lunedì mattina mentre l’auto si avvicinava al cancello dell’edificio, provocando anche diversi feriti tra i passanti.

Un ordigno esplosivo collocato su una motocicletta è detonato lunedì vicino al cancello di una stazione di polizia nel nord-ovest del Pakistan, causando almeno due morti, tra cui un bambino, e diversi feriti. L'esplosione ha danneggiato anche alcuni negozi nelle vicinanze. L'attacco è avvenuto a Bannu, distretto della turbolenta provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan.

© Lapresse.it - Pakistan, bomba su moto esplode davanti a stazione di polizia: due morti

