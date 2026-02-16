Bucarelli si presenta con entusiasmo, ma l’effetto Cividale non si vede sul campo. La partita ha visto Johnson giocare senza particolari spunti, e questa volta, rispetto alla sfida precedente, i tentativi più decisi arrivati negli ultimi minuti non hanno portato risultati.

Johnson 5,5 Niente di particolare da mettere in evidenza. Anzi. Questa volta rispetto a Cividale i colpi pesanti a fine partita, quando si era punto a punto, non sono andati a segno. Soprattutto è servito come bombola di ossigeno per i compagni, alcuni dei quali anche molto stanchi. Chiude la gara con 3 su 5 da sotto e 0 su 2 da fuori. Ha 5 rimbalzi presi perché i piccoli si sono ritrovati a giocare come ali grandi in difesa. Bucarelli 8 L’uomo che assieme a Tambone, anzi più di Tambone, ha riportato in linea di galleggiamento una formazione che stava sprofondando nella fossa delle Marianne. Bene nella prima parte della gara ma soprattutto nella ripresa dove con i tiri dalla distanza e le sue penetrazioni ha guidato i compagni in una grande rimonta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pagelle Bucarelli suona la carica ma l’effetto Cividale non arriva

Lorenzo Bucarelli, capitano della Victoria Libertas Pesaro, spiega come la squadra sia riuscita a mantenere la testa della classifica di A2 grazie a una mentalità lucida e senza ansia, anche dopo aver vinto cinque partite consecutive, e sottolinea che a Cividale la squadra ha dimostrato di essere matura e pronta a affrontare ogni sfida.

