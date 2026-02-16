Padre e figlia allenatore e atleta | la storia di Hannah e Armin Auchentaller

Armin Auchentaller, allenatore e padre di Hannah, atleta, si trova a casa ad Anterselva mentre lei gareggia in pista durante le Olimpiadi, e questa coincidenza si verifica perché entrambi vivono questa esperienza nello stesso momento, ma su fronti diversi. La famiglia, infatti, si divide tra il supporto alla figlia e il proprio impegno professionale, creando un’immagine di vita quotidiana che si intreccia con la competizione olimpica. Hannah, infatti, corre sulla neve mentre Armin si dedica al suo lavoro al poligono, portando avanti una tradizione sportiva che li unisce e li distingue.

Nella bellissima cornice di Anterselva il biathlon parla la lingua degli affetti. Ai Giochi di Milano Cortina 2026, Hannah e Armin Auchentaller stanno vivendo un’esperienza unica: lei in pista con l’Italia, lui al poligono come capo allenatore della nazionale statunitense. Padre e figlia, fianco a fianco nella stessa Olimpiade di casa, ma su fronti opposti. Per la famiglia originaria di Anterselva è un sogno che si realizza proprio nel luogo dove tutto è iniziato. E qui oggi gareggia ai Giochi. “Non è qualcosa che capita tutti i giorni”, racconta una raggiante Hannah in una soleggiata giornata ad Anterselva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

