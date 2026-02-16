Un quattordicenne di Abano Terme, in provincia di Padova, è stato fatto scendere dall’autobus perché l’autista chiedeva il biglietto cartaceo, che il ragazzo non aveva con sé. L’autobus partiva normalmente, ma si è fermato quando il conducente ha richiesto il documento che il giovane non poteva mostrare. Il ragazzo aveva con sé solo il tesserino digitale, ma questo non è bastato per salire. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, davanti a molte persone che assistivano alla scena.

Ad Abano Terme, in provincia di Padova, un quattordicenne è stato costretto a scendere dall’autobus perché possedeva solo il tesserino di riconoscimento con il codice dell’abbonamento, ma non il documento cartaceo. Lo studente frequenta l’istituto alberghiero Pietro d’Abano e prende ogni giorno il bus per tornare a casa. L’autista ha chiesto il pagamento del biglietto, ma il ragazzo ha deciso di scendere. BusItalia ha difeso il comportamento del dipendente, sottolineando che il tesserino serve solo a fare l’abbonamento, ma in seguito ha riconosciuto la validità dell’abbonamento digitale fino a marzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Padova, 14enne lasciato a piedi dall’autobus: per l'autista serviva il biglietto cartaceo

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi da un autobus mentre tornava a casa.

Un bambino di 11 anni si è trovato da solo a piedi sotto la pioggia e il freddo, dopo che l’autista del bus lo ha fatto scendere a San Vito di Cadore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.