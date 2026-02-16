Padana Tubi Rsu e Fiom chiedono incontri dopo la cessione

Padana Tubi ha annunciato la vendita alla società finanziaria londinese, provocando l’allarme tra i sindacati Rsu e Fiom. Le rappresentanze dei lavoratori chiedono subito incontri per discutere le conseguenze di questa operazione e tutelare i posti di lavoro. Questa cessione potrebbe portare a cambiamenti significativi per il polo metalmeccanico locale, che impiega centinaia di dipendenti.

Padana Tubi: Cessione alla Finanza Londinese, Sindacati in Allerta per il Futuro del Polo Metalmeccanico. La storica famiglia Alfieri ha ceduto la maggioranza di Padana Tubi, uno dei principali poli metalmeccanici della provincia di Reggio Emilia, al fondo di investimento londinese Attestor. L'operazione, che segna la fine di 55 anni di gestione familiare, solleva preoccupazioni tra i lavoratori e ha spinto i sindacati a richiedere incontri urgenti per tutelare l'occupazione e il futuro dell'azienda, che conta oltre 800 dipendenti e un fatturato annuo superiore al miliardo di euro. La cessione si inserisce in un contesto di crescente difficoltà per le imprese familiari italiane nel garantire la continuità generazionale.