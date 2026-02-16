Pacco alimentare per 160 famiglie in difficoltà | c' è il bando

Il Comune di Cervino ha aperto un bando per distribuire pacchi alimentari a 160 famiglie in difficoltà. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato un aumento delle richieste di aiuto alimentare. Il contributo mira a sostenere chi fatica a mettere insieme il pranzo quotidiano a causa della crisi economica. I volontari stanno già preparando le consegne, che partiranno nelle prossime settimane.

Il modulo di domanda, compilato e corredato della documentazione richiesta, dovrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 di lunedì 23 febbraio Pubblicato il Bando per l’assegnazione del “Pacco alimentare” per quel che riguarda il Comune di Cervino. Il beneficio sarà destinato ai nuclei familiari residenti con disagio socioeconomico, fino al raggiungimento di un numero pari a 160 persone. L’erogazione, in collaborazione con la fondazione Banco Opere di Carità di Caserta, avrà cadenza mensile, da marzo 2026 a febbraio 2027. Il contenuto, comprensivo di panettone solidale natalizio, sarà adeguato in base al numero dei componenti del nucleo e alla tipologia familiare.🔗 Leggi su Casertanews.it “Non il solito pacco”: oltre mille aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà La comunità San Benedetto al Porto rinnova anche quest’anno l’iniziativa natalizia “Non il solito pacco”, con oltre 1000 aiuti alimentari destinati a famiglie in difficoltà. Raccolta alimentare, oltre 7mila articoli per le famiglie in difficoltà La raccolta alimentare organizzata dai comitati di zona in collaborazione con il Comune ha raccolto oltre 7. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dahabo, madre di cinque figli a Nairobi, lotta ogni giorno per sfamare la famiglia tra povertà e disoccupazione. Durante il Ramadan, un pacco alimentare può alleviare la fame e permettere di vivere il mese sacro con dignità e speranza. Sostieni le famiglie v - facebook.com facebook