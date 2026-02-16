Ozzano non sosterrebbe il peso di una nuova struttura

Ozzano ha detto no all’ipotesi di ospitare un centro di permanenza temporanea, perché non ha le strutture adeguate a sostenere un progetto del genere. La comunità locale teme che un’ulteriore installazione possa mettere sotto pressione servizi e infrastrutture già oggi al limite. La decisione arriva dopo un confronto tra amministrazione e cittadini, che hanno espresso chiaramente la loro preoccupazione per il carico che un Cpr porterebbe sulla zona.

"Ozzano non potrebbe sorreggere il peso di un Cpr. Sarebbe una condizione troppo pesante per una realtà locale come la nostra". Per il sindaco Luca Lelli, la possibilità di aprire un centro per il rimpatrio nel suo comune, dove dal 2023 è già operativo un Cas, dovrebbe naufragare sul nascere. "Certo – scandisce –, non dipende certo dalla nostra amministrazione comunale la scelta. Ma se così fosse, Ozzano non sarebbe disponibile ad accogliere questo strumento". Le ragioni sono molteplici. Al primo posto, c'è quella politica, ragionando ad ampio raggio anche "sui dati – inizia il primo cittadino –.