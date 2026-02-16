Ozzano e Cpr | il sindaco Lelli frena capacità di accoglienza a rischio e timori per servizi e convivenza

Il sindaco Lelli di Ozzano ha messo in guardia sul rischio che il centro di permanenza per i rifugiati (Cpr) possa sovraccaricare i servizi locali, temendo che la capacità di accoglienza del territorio sia ormai al limite. La sua preoccupazione nasce dalla possibilità che l’arrivo di nuovi ospiti possa compromettere l’equilibrio della comunità e la gestione delle strutture pubbliche. La discussione si accende nel momento in cui il Comune si oppone all’installazione del Cpr nel suo territorio, sottolineando le difficoltà pratiche di integrare ulteriori persone senza intaccare la qualità dei servizi.

Ozzano dice no al Cpr: il sindaco Lelli solleva dubbi sulla capacità di accoglienza del territorio. Ozzano dell'Emilia (Bologna) al centro del dibattito sull'accoglienza. Il sindaco Luca Lelli ha espresso forti riserve riguardo alla possibile apertura di un Centro di Rimpatrio (Cpr) nel suo comune, temendo un sovraccarico delle risorse e delle infrastrutture locali. La questione riapre il confronto sull'efficacia del modello attuale dei Cpr in Italia e sull'impatto socio-territoriale di queste strutture. Un Comune già attivo nell'accoglienza. Ozzano dell'Emilia, comune di circa 14.000 abitanti, ospita già un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (Cas) che accoglie circa 150 persone.