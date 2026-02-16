Ospitaletto Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Il match tra Ospitaletto e Inter Under 23 si gioca lunedì 16 febbraio 2026 alle 20:30 e può essere visto in streaming gratuito su NOW. L’incontro si svolgerà allo stadio di Ospitaletto, dove i tifosi potranno seguire dal vivo le azioni della squadra di casa contro i giovani nerazzurri.

Ospitaletto-Inter U23: La Serie C al Centro dell’Attenzione con e NOW. Lunedì 16 febbraio 2026, alle 20:30, l’Ospitaletto Franciacorta ospiterà l’Inter Under 23 in un match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C. L’incontro, che si preannuncia una sfida interessante per entrambe le squadre, sarà trasmesso in diretta su e in streaming su NOW, portando il terzo campionato italiano sotto i riflettori di un pubblico più ampio. La Serie C si Rinnova: L’Innovazione dei Gironi e il Ruolo delle Seconde Squadre. La Serie C sta vivendo una fase di trasformazione significativa. Quest’anno, una novità importante ha arricchito la competizione: la presenza di una seconda squadra per ciascun girone, un’iniziativa volta a favorire lo sviluppo dei giovani talenti e ad aumentare la competitività del torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

