Ospedale Perrino terza donazione organi del 2026 | Scelta di straordinario valore umano

Nella notte, un’operazione di prelievo di organi ha avuto luogo all’ospedale Perrino di Brindisi, portando a una donazione di tre organi vitali da una donna di 74 anni. La decisione della famiglia ha permesso di salvare altre vite, dimostrando un gesto di grande generosità. Questa è la terza donazione di organi realizzata nel 2026 nell’ospedale, segno di un impegno costante sul fronte della donazione.

Il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari che hanno lavorato congiuntamente a quelle del presidio brindisino BRINDISI - La notte scorsa, nell'ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da una donna di 74 anni. Si tratta della terza donazione organi del 2026 nel Perrino. Il prelievo è stato effettuato da equipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari che hanno lavorato congiuntamente a quelle del presidio brindisino. Le operazioni sono iniziate nel pomeriggio di ieri e sono terminate intorno alle 6 di questa mattina, sotto la guida dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.