Ospedale di Comunità | nessuna irregolarità dai sopralluoghi della Soprintendenza

Nessuna irregolarità è emersa dai sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza presso la struttura destinata ad ospitare l'Ospedale di Comunità di Montella. Le verifiche, sollecitate da un esposto della minoranza consiliare, hanno confermato la piena regolarità dell'iter autorizzativo già concluso con pareri favorevoli. Il progetto prosegue senza ostacoli, a tutela del territorio e dei cittadini dell'Alta Irpinia. "Come ampiamente annunciato dagli organi di stampa, questa mattina, presso la struttura destinata ad ospitare l'Ospedale di Comunità di Montella AV, si sono svolti i programmati sopralluoghi da parte della Soprintendenza competente per territorio.

La Soprintendenza ha visitato oggi l’Ospedale di Comunità di Montella per verificare lo stato della struttura, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di possibili irregolarità.

