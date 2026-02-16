Ospedale di Comunità | nessuna irregolarità dai sopralluoghi della Soprintendenza
La Soprintendenza ha concluso i controlli all’Ospedale di Comunità di Montella, respingendo le accuse di irregolarità. Durante i sopralluoghi, non sono stati trovati problemi nelle strutture o nelle attrezzature, che risultano conformi alle normative vigenti. La notizia rassicura i cittadini, che attendono da tempo l’apertura della nuova struttura sanitaria.
Tempo di lettura: 2 minuti Nessuna irregolarità è emersa dai sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza presso la struttura destinata ad ospitare l'Ospedale di Comunità di Montella. Le verifiche, sollecitate da un esposto della minoranza consiliare, hanno confermato la piena regolarità dell'iter autorizzativo già concluso con pareri favorevoli. Il progetto prosegue senza ostacoli, a tutela del territorio e dei cittadini dell'Alta Irpinia. "Come ampiamente annunciato dagli organi di stampa, questa mattina, presso la struttura destinata ad ospitare l'Ospedale di Comunità di Montella AV, si sono svolti i programmati sopralluoghi da parte della Soprintendenza competente per territorio.
