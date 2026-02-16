Oroscopo Tarocchi della Settimana 16–22 Febbraio 2026 | La Temperanza guida i 12 segni verso scelte decisive
I tarocchi ci mostrano che, questa settimana, la carta della Temperanza spinge i 12 segni a fare scelte importanti. Durante il periodo dal 16 al 22 febbraio 2026, è fondamentale mantenere calma e chiarezza, anche di fronte a decisioni difficili. In particolare, questa carta invita a trovare un equilibrio tra emozioni e ragione, aiutando a evitare errori impulsivi.
La settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 chiede misura, lucidità e un’eleganza interiore che non ha bisogno di spiegarsi. Non è il tempo dei gesti eclatanti: è il tempo delle scelte curate, dei confini chiari, delle parole dette una sola volta. Tra lunedì e mercoledì si definiscono priorità; tra giovedì e sabato si chiude ciò che disperde energia. Domenica porta una sintesi: ciò che resta non è casuale. È selezionato. A cura di Thalys Aggiornato il 16 febbraio 2026 In breve: Focus della settimana: disciplina gentile, confini puliti, scelte essenziali Giorni Top: mercoledì 18 febbraio, sabato 21 febbraio Da evitare: martedì 17 febbraio, venerdì 20 febbraio Tarocchi della settimana: 16–22 febbraio 2026 Carta guida collettiva: La Temperanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oroscopo Tarocchi della prossima settimana 16-22 Febbraio 2026: Previsioni e Consigli
L’oroscopo e i tarocchi della prossima settimana, dal 16 al 22 febbraio 2026, arrivano con previsioni chiare e consigli pratici, elaborati da esperti che hanno analizzato le carte per aiutare a affrontare i giorni a venire.
Oroscopo di oggi, 16 febbraio 2026: energie nuove e scelte decisive per tutti i segni
