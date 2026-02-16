Il pianeta Saturno si trova ora in Ariete, causando un maggiore senso di urgenza nelle decisioni di molti. La sua presenza stabile in questo segno influisce sulle scelte quotidiane, spingendo a essere più diretti e determinati. Intanto, mercoledì il Sole entra in Pesci, portando un clima più sensibile e riflessivo tra le persone. La Luna, infine, attraversa tutti i segni della settimana, creando alti e bassi emotivi che si fanno sentire in modo evidente.

Benvenuti nell’oroscopo della settimana, dove le stelle parlano e noi cerchiamo di tradurre senza usare Google Translate cosmico! Questa settimana astrologica è un cocktail interessante: Saturno si è appena sistemato in Ariete (e no, non ha intenzione di andarsene presto), il Sole entra in Pesci mercoledì portando vibrazioni acquatiche, e la Luna fa il giro completo dei segni seminando emozioni a caso come un contadino ubriaco. Alcuni di voi brilleranno come lucciole impazzite (ciao Leone e Pesci), altri navigheranno in acque più torbide cercando di capire cosa provano (Gemelli, ti stiamo guardando). 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Oroscopo della settimana 16-22 febbraio 2026

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 si basa sui movimenti dei pianeti che influenzano le vite di tutti.

L’oroscopo e i tarocchi della prossima settimana, dal 16 al 22 febbraio 2026, arrivano con previsioni chiare e consigli pratici, elaborati da esperti che hanno analizzato le carte per aiutare a affrontare i giorni a venire.

Oroscopo della settimana 16 - 22 febbraio 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.