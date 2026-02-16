Ordine Avvocati Benevento | arriva l’app 2.0 per gli iscritti

L’Ordine degli Avvocati di Benevento ha lanciato ufficialmente l’app 2.0, un aggiornamento che introduce nuove funzioni digitali e risorse specialistiche per gli iscritti. Durante l’evento, avvenuto nel palazzo di giustizia, gli avvocati hanno potuto toccare con mano le novità, come la possibilità di consultare facilmente documenti e aggiornamenti professionali direttamente dal proprio smartphone.

Si è tenuta oggi, presso il Tribunale di Benevento, la presentazione della versione 2.0 dell'app ufficiale dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, piattaforma realizzata in collaborazione con Lefebvre Giuffrè – leader in Italia nelle soluzioni editoriali digitali per i professionisti legali, fiscali e aziendali, parte del gruppo europeo Lefebvre – con l'obiettivo di creare un canale privilegiato di comunicazione e informazione in tempo reale per gli iscritti all'Ordine. La nuova versione, rinnovata sia graficamente che tecnicamente, offre un ampio patrimonio di risorse informative, approfondimenti specialistici e tool operativi messi a disposizione da Lefebvre Giuffrè.