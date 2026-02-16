Orco con le penne

L'Orco con le penne ha suscitato grande interesse al Teatro Comunale di Laterina, dove si terrà una fiaba teatrale rivolta a tutte le età. L'evento si svolge sabato 21 febbraio alle 21 e promette di coinvolgere il pubblico con una storia originale e divertente, arricchita da costumi colorati e scene animate.

“L’”: una fiaba teatrale per grandi e piccoli al Teatro Comunale di LaterinaSabato 21 febbraio, alle ore 21.15, la stagione di prosa del Teatro Comunale di Laterina propone un nuovo appuntamento dedicato alla fantasia e all’immaginazione. In scena Alessandro Grisolini e Bernard.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Torino, padre "orco" maltratta la famiglia e spara alle cosce di pollo per esercitarsi con le armi Un uomo di 50 anni è finito sotto sorveglianza speciale a Torino. Forlì e le penne segrete L'Orco con le penne (Das Ungeheuer mit den Federn) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ultimi posti per i burattiniCi sono ancora pochi posti disponibili per lo spettacolo di burattini ‘Le penne dell’orco’... Ci sono ancora pochi posti disponibili per lo spettacolo di burattini ‘Le penne dell’orco’ che andrà in ... ilrestodelcarlino.it burattini sul palcoLa rassegna ‘I colori del Natale’ prosegue a Comacchio. Protagonista, domenica alle 16 alla Sala Polivalente, sarà la compagnia Il teatro delle dodici lune che porterà in scena ‘Le penne dell’orco’, ... ilrestodelcarlino.it L'ORCO CON LE PENNE “Vado per un lungo viaggio, sfido il robot con coraggio; a cui strappare dovrò, una penna dal popò…” Un servo coraggioso sfida un orco per salvare il Re. Tra astuzia, avventure e incontri sorprendenti, proverà ad aiutare tutti q - facebook.com facebook